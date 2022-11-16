17 Kasım 2022, Perşembe
Manchester United Ronaldo'yu sildi! Fotoğraflarını söktüler
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı. Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demiş, İngiliz ekibinin Amerikalı sahiplerini de sert sözlerle hedef almıştı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 22:53
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