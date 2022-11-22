Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 2022 Monaco Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 18 Kasım Cuma günü Panathinaikos'u konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 107-77 mağlup etti. 12 oyuncunun da süre alıp 11 oyuncunun skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da en skorer isimler 19 sayıyla Scottie Wilbekin, 16 sayıyla Nigel Hayes-Davis ve 14 sayıyla Carsen Edwards oldu. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 20 Kasım Pazar günü Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 82-68 yenerek altıda altı yaptı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 20 sayı, Samet Geyik 13 sayı ve 8 ribaund istatistikleri üretti.