Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 2022 Monaco Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında aldığı farklı galibiyetle birlikte ligde geride kalan 8 maçın 7'sinde sahada gülen taraf oldu. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu dokuzuncu hafta karşılaşmasında, 1 galibiyet uzağında olan zorlu rakip Monako ile karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 2022 Monaco Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2022-23 sezonu 9'uncu hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco'ya konuk olacak. Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 2022 Monaco Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, 22 Kasım Salı günü TSİ 21.00'da başlayacak. Salle Gaston Medecin'da oynanacak karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 18 Kasım Cuma günü Panathinaikos'u konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 107-77 mağlup etti. 12 oyuncunun da süre alıp 11 oyuncunun skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da en skorer isimler 19 sayıyla Scottie Wilbekin, 16 sayıyla Nigel Hayes-Davis ve 14 sayıyla Carsen Edwards oldu. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, son resmi maçına Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 20 Kasım Pazar günü Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 82-68 yenerek altıda altı yaptı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 20 sayı, Samet Geyik 13 sayı ve 8 ribaund istatistikleri üretti.
AS MONACO'DA SON DURUM
Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Guardlar: Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd, Yakuba Ouattara, Matthew Strazel
Forvetler: Alpha Diallo, Jaron Blossomgame, Adrien Moerman, Ambroise Couture, John Brown,
Pivot: Donta Hall, Donatas Motiejunas, Yoan Makoundou
Koç: Sasa Obradovic
Monaco, bu sezon EuroLeague'de oynadığı sekiz maçta altı galibiyet aldı. Monaco, son olarak 18 Kasım Cuma günü konuk ettiği Cazoo Baskonia'yı 79-74 yendi. Monaco'da Elie Okobo 22, Jordan Loyd 12, Donatas Motiejunas 11, Mike James 10 sayı buldu.
Monaco, Fransa Ligi'nde bu sezon oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet elde etti. Monaco, son lig karşılaşmasında 20 Kasım Pazar günü konuk ettiği Limoges'a 80-84 yenildi. Monaco'da en etkili isimler 18 sayıyla Jaron Blossomgame ve 17 sayıyla Donta Hall oldu.
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