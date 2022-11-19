A Milliler Gaziantep'te güldü: Çekya'yı 2 golle uğurladık
A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Çekya ile Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Türkiye Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği gollerle sahada 2-1 galip ayrıldı. 17 yaşındaki Arda Güler ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.
31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.
35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.
66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.
67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.
70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.
A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.
MİLLİ TAKIM 21 YIL SONRA GAZİANTEP'TE
A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıktı. Son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadında oynanan özel karşılaşmada Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 mağlup etmişti.
CÜNEYT ÇAKIR, JÜBİLE MAÇINA ÇIKTI
Hakem Cüneyt Çakır da Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti. Öte yandan karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yaptı.
ARDA GÜLER SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin yeni gözbebeği 17 yaşındaki Arda Güler, 67'nci dakikada oyuna girerek A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU LİSTEDE YER ALDI
Türkiye A Milli Takım oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle oynamayacağı açıklanmasına rağmen Çekya karşısında 24 kişilik takım kadrosunda yer aldı.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart.
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