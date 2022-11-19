A Milliler Gaziantep’te güldü: Çekya’yı 2 golle uğurladık

CÜNEYT ÇAKIR, JÜBİLE MAÇINA ÇIKTI



Hakem Cüneyt Çakır da Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti. Öte yandan karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yaptı.