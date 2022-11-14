Ronaldo ile Manchester United savaşı büyüyor! Canlı yayında duyurmuştu: Galatasaray şampiyon olursa Ronaldo'yu getirecek... Görüşmeler çok sıcak
İngiltere Premier Lig takımı Manchester United ile dünya yıldızı Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalar sonrası yükselirken, Ronaldo'nun ihanet sözleri sonrası United tarafı konuyu incelemeye aldığını duyurdu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan bu gerginlik nedeniyle Ronaldo'nun değersizleştirildiğini söylerken "Galatasaray şampiyon olursa Ronaldo'yu getirecek. Görüşmeler sıcak tutuluyor. Sarı kırmızılılar bu transfere bir proje olarak bakıyor" demişti.
İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığını ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurdu.
GERÇEKLER BELİRLENDİKTEN SONRA YANIT VERİLECEK
İngiliz kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 37 yaşındaki Ronaldo'nun verdiği röportajla ilgili "Kulüp, tüm gerçekler belirlendikten sonra yanıtını değerlendirecektir. Odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak ve oyuncu, teknik direktör, personel ve taraftarlar arasında inşa edilen ivme, inanç ve birlikteliği sürdürmek olacak." görüşlerine yer verdi.
İHANETE UĞRADIM DEMİŞTİ
Ronaldo, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına katılarak Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.
BANA SAYGISI OLMAYANA SAYGI DUYMAM
Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, ayrıca Erik ten Hag'a yönelik, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." sözlerini kullanmıştı.
RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girme şansını bu sezon yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev alan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.
GALATASARAY RONALDO'YU GETİRECEK
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın listesinde 4 oyuncu var. Ronaldo sponsorluk gelirleriyle 60 milyon euro kazanıyor. Ama şu an Manchester oyuncuyu değersizleşti. Galatasaray görüşmeleri sıcak tutuyor. Galatasaray şampiyon olursa bir proje olarak düşünüyor. Şampiyonluk olursa Galatasaray bu transferi bitirir. Ronaldo şampiyonluk istiyor." ifadelerini kullandı.
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