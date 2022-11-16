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Stefan Kuntz'dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Stefan Kuntz’dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı

İskoçya'yı 2-1 yenen Milli takımımızın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, oynanan oyundan taktiksel anlamda memnun olduğunu söyledi. Kuntz "Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya'yı 2-1 yendikleri özel maçın ilk 60 dakikasında oynadıkları futboldan taktiksel açıdan çok memnun kaldığını söyledi.

İLK 60 DAKİKADAN MUTLUYUM

Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirerek,"İlk 60 dakika, bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60. dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu." dedi.

"TAKIM İÇİ RUHU VE DAYANIŞMAYI GÖRDÜNÜZ"

İskoçya'nın ilk şutunda gol attığını aktaran Kuntz, golden sonra da rakibin baskı yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takımın, rakibin baskısını karşılayabildiğini ve bunun önemli olduğunu anlatan Kuntz, "Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HEM DÖRTLÜ HEM DE ÜÇLÜ DEFANSI EN GÜZEL ŞEKİLDE OYNAYABİLMEK"

Stefan Kuntz, maça üçlü defansla çıkmasıyla ilgili soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkacar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz."

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