Stefan Kuntz’dan İskoçya galibiyeti yorumu: Takım hep beraberdi bu da yeterli bir mesajdı

"HEDEFİMİZ HEM DÖRTLÜ HEM DE ÜÇLÜ DEFANSI EN GÜZEL ŞEKİLDE OYNAYABİLMEK"

Stefan Kuntz, maça üçlü defansla çıkmasıyla ilgili soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkacar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz."