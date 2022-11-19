2022 Dünya Kupası açılış töreni zannedilen Kur’an-ı Kerim tilaveti paylaşım rekoru kırdı

FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Katar'ın geçtiğimiz yıl Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışında yaptırdığı Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada büyük ilgi gördü.





Geleneksel Arap kıyafetleri içindeki çocukların bir stadyumda Kuran ayetleri okuduğu bir video, yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nın Katar'daki açılış töreni olduğu iddiasıyla viral oldu.

STADYUM AÇILIŞINDA KUR-AN KERİM OKUNDU

Dünya Kupası açılışı zannedilen videonun, 23 Ekim 2021 tarihli bir Instagram gönderisinede Katar'daki Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışı için paylaşıldığı ortaya çıktı.