2022 Dünya Kupası açılış töreni zannedilen Kur'an-ı Kerim tilaveti paylaşım rekoru kırdı
2022 Dünya Kupası, tarihinde ilk kez bir Müslüman ülkede yapılacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı dev organizasyon yarın Katar-Ekvador arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Dünyanın merakla beklediği turnuva öncesi sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Katar'daki bir statta okunan Kur'an-ı Kerim tivaletini açılış töreni zannederek paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kez beğenilen videoya Müslüman olmayan yüz binlerce insan da beğeni gönderip paylaştı. Katar'daki hesaplardan yapılan açıklamada ise, açılış videosu zannedilen gösterimin geçen yıla ait anlar olduğu ifade edildi.
FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Katar'ın geçtiğimiz yıl Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışında yaptırdığı Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Geleneksel Arap kıyafetleri içindeki çocukların bir stadyumda Kuran ayetleri okuduğu bir video, yarın başlayacak olan FIFA Dünya Kupası'nın Katar'daki açılış töreni olduğu iddiasıyla viral oldu.
STADYUM AÇILIŞINDA KUR-AN KERİM OKUNDU
Dünya Kupası açılışı zannedilen videonun, 23 Ekim 2021 tarihli bir Instagram gönderisinede Katar'daki Al-Thumama Dünya Kupası Stadyumu'nun açılışı için paylaşıldığı ortaya çıktı.
GHAFİYA'YA BENZER ŞEKİLDE TASARLANDI
40.000 kapasiteli Al Thumama Stadyumu, yerel Amir Kupası Finali öncesinde açıldıktan sonra Katar'daki 2022 Dünya Kupası için turnuvaya hazır altıncı stadyum oldu. Arap dünyasında erkekler ve erkek çocukları tarafından giyilen 'ghafiya'ya benzetilerek tasarlanan stadyum, 22 Ekim 2021'de Al Sadd ile Al Rayyan arasında düzenlenen Amir Kupası finalinden önce açıldı.
MÜSLÜMAN OLMAYAN KULLANICILARDA ÇOK BEĞENDİ
Dünya Kupası açılış töreni zennedilerek paylaşılan Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni toplarken paylaşım saniyeler içinde binlerce beğeni alarak tekrar tekrar paylaşıldı. Sosyal medyada, Müslüman olmayan kullanıcıların da Kur'an-ı Kerim tilavetini beğenen söylemlerde bulunması dikkat çekti.
Ayrıca Doha News tarafından paylaşıan 24 Ekim 2021 tarihli tweet: "Katar, Dünya Kupası Al Thumama stadyumunun açılışında İslam Kültürünü böyle birleştirdi. Çocukların Kuran'dan 'rahmet' ile ilgili ayetler okuduğu görüldü."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?
- Bakan Koca, detaylarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
- SED YARDIMI SORGULAMA | 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak?
- SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
- Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
- Uzman öğretmenlik yazılı sınav SORULARI VE CEVAPLARI | MEB 2022 uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevap anahtarı burada!
- TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...