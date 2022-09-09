Trabzonspor Abdullah Avcı ile "yola devam" dedi

Usta çalıştırıcı Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı sonrası sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.



Avcı, "Geçen sezon şampiyon olduktan sonra Ertuğrul Doğan, sözleşmemi uzatmak istedi. Ben de "Ben zaten buradayım acele etmemize gerek yok dedim. "Bugün ise Trabzonspor ile olan sözleşmemi 3 yıl uzattım. Üç sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım" açıklamasını yaptı.