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Trabzonspor Abdullah Avcı ile "yola devam" dedi

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile yola devam dedi

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Ferencvaros maçı sonrası konuşan Avcı, "Geçen sezon şampiyon olduktan sonra Ertuğrul Doğan, sözleşmemi uzatmak istedi. Ben de "Ben zaten buradayım acele etmemize gerek yok dedim. "Bugün ise Trabzonspor ile olan sözleşmemi 3 yıl uzattım. Üç sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Ferencvaros maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Usta çalıştırıcı Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı sonrası sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Avcı, "Geçen sezon şampiyon olduktan sonra Ertuğrul Doğan, sözleşmemi uzatmak istedi. Ben de "Ben zaten buradayım acele etmemize gerek yok dedim. "Bugün ise Trabzonspor ile olan sözleşmemi 3 yıl uzattım. Üç sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım" açıklamasını yaptı.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"RAKİP KIRMIZI GÖRDÜKTEN SONRA OYUNU DOMİNE ETMEMİZ LAZIMDI"

Abdullah Avcı, "Oyun istediğimiz gibi başlamadı. İkinci gol, bireysel bir hata. Sonrasında tekrar basit ve bireysel bir hatadan üçüncü golü yedik. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu domine etmemiz lazımdı." ifadelerini kullandı.

"ÇITAYI ÇOK YUKARI ÇEKMİŞTİRLER"

Avcı, "Güzel bir stadyum, güzel bir atmosfer. Tarihi önemli bir kulüp. Burada oynamaktan mutlu olduk. Takımların üzerinde etkili olduklarını gördük. Taraftarımız her zaman takıma destek olmuştur. Geçen sene de dünyada çıtayı çok yukarı çekmiştirler. Yine destek olup, buradan daha iyi olan atmosferde rakibimizi misafir edeceğiz." dedi.

"HAKEMLERİN NET YÖNETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hakemler hakkında konuşan teknik adam, "Hakemlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de hakem hakkında konuşmuyor. VAR var sonuçta. Net yönettiklerini düşünüyorum. Stadın önünde geçerken eski halinden (Milli Takım teknik direktörü) oynamamıştım. Stadın yeni olması beni mutlu etti." açıklamasını yaptı.

"SADECE LİGDE ANTALYASPOR'A KAYBIMIZ VAR"

Abdullah Avcı son olarak şunları kaydetti:

"Biz geçen sene ondan evvel 6 ay süre çalışmıştım. 4. bitirdikten sonra Trabzonspor'da şampiyon olma hedefi oluşmuştu. Rakiplerinin 11 puan önünde hedefine ulaşmıştı.

Bu değişime bir örnek verecek olursak Cornelius'un bizim dışında gerçekleşen transferi, aynı zamanda Ahmetcan'ın. Yavaş yavaş değişim yapması gereken bir Trabzonspor. Daha başka bir oyuna geçiş...

Sadece ligde Antalyaspor'a kaybımızın olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bunlar normal, puan ortalaması doğru gidiyor. Geçiş sürecini daha hızlı geçtiğimizi düşünüyorum."

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