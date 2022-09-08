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Hatayspor'a orta saha: Kevin Soni'yi renklerine kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Hatayspor’a orta saha: Kevin Soni’yi renklerine kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladığını duyurdu.

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