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Emre Akbaba Adana Demirspor'da! İşte Galatasaray'ın kazandığı bonservis ücreti

SPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Emre Akbaba Adana Demirspor’da! İşte Galatasaray’ın kazandığı bonservis ücreti

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a trasnfer olduğu paylaşıldı. Adana Demirspor Emre Akbaba için Galatasaray'a 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

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