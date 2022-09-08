Trabzonspor yıldızlarıyla sözleşme yeniledi

SÖZLEŞMELER 5 VE 2'ŞER YILLIK

Uğurcan ile 5 yıl, Abdülkadir ve Djaniny ile ise 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sözleşmelerin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.