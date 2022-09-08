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Trabzonspor yıldızlarıyla sözleşme yeniledi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Trabzonspor yıldızlarıyla sözleşme yeniledi

Trabzonspor Kulübü, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Jorge Djaniny ile yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Ligi Grup maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Fırtına, Avrupa mücadelesi öncesinde, takımın önemli isimlerinden Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Jorge Djaniny ile yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

SÖZLEŞMELER 5 VE 2'ŞER YILLIK

Uğurcan ile 5 yıl, Abdülkadir ve Djaniny ile ise 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sözleşmelerin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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