Trabzonspor yıldızlarıyla sözleşme yeniledi
Trabzonspor Kulübü, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Jorge Djaniny ile yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Ligi Grup maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Fırtına, Avrupa mücadelesi öncesinde, takımın önemli isimlerinden Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Jorge Djaniny ile yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
SÖZLEŞMELER 5 VE 2'ŞER YILLIK
Uğurcan ile 5 yıl, Abdülkadir ve Djaniny ile ise 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Sözleşmelerin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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