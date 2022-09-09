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Süper Lig'de 5. hafta programı belli oldu!

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Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Süper Lig’de 5. hafta programı belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak olan Alanyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesiyle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig'de 5. hafta programı belli oldu.

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