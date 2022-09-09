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Beşiktaş'tan PFDK açıklaması

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Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Beşiktaş’tan PFDK açıklaması

Beşiktaş Kulübü, PFDK'nın Josef de Souza'ya verdiği cezanın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "PFDK’nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını “otomatik ceza” kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır." denildi.

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