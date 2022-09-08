Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı

Abdullah Avcı: Tempoyu ayarlayan taraf biz olmalıyız

Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu akşam gruptaki ilk maçında TSİ 22.00'de Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularından galibiyet istedi. Trabzonspor'un başında daha önce 6 Avrupa maçına çıkan Avcı, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Macaristan'da siftah yapmayı hedefleyen tecrübeli hoca, "Kolay bir rakiple oynamayacağız. 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek konsantrasyon istiyorum. Tempoyu ayarlayan taraf biz olmalıyız. Plana sadık kalacağız. Gruba güzel başlamak önemli. Size inanıyorum" sözleriyle takımına seslendi.