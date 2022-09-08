Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında 3-2 mağlup oldu.
Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor , H Grubu ilk maçına Ferencvaros karşısında çıkacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Ferencvaros-Trabzonspor maçını İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
Ferencvaros-Trabzonspor ilk 11'ler:
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez
Abdullah Avcı: Tempoyu ayarlayan taraf biz olmalıyız
Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bu akşam gruptaki ilk maçında TSİ 22.00'de Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularından galibiyet istedi. Trabzonspor'un başında daha önce 6 Avrupa maçına çıkan Avcı, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Macaristan'da siftah yapmayı hedefleyen tecrübeli hoca, "Kolay bir rakiple oynamayacağız. 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek konsantrasyon istiyorum. Tempoyu ayarlayan taraf biz olmalıyız. Plana sadık kalacağız. Gruba güzel başlamak önemli. Size inanıyorum" sözleriyle takımına seslendi.
Büyük gelir...
37 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan ve 2 de Süper Kupa kazanan Avcı, Avrupa arenasında da Bordo-Mavili kulübün tarihine geçmek istiyor. Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkmayı hedefleyen Fırtına, bunu başarması durumunda toplam gelirini 20 milyon Euro'nun üstüne çıkaracak.
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