Twitter'da en çok konuşulan takım Fenerbahçe, futbolcu Dele Alli oldu
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, transfer dönemi çok hareketli geçti. Futbolda birinci transfer ve tescil döneminde hakkında en çok konuşulan takım Fenerbahçe, futbolcu ise Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Dele Alli oldu.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.
Dün gece itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.
17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli futbolcuları kadrosuna katarak yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü ise beşinci sırada yer aldı.
İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait Hull City de Türkiye'de çok konuşulan takımlardan biri haline geldi.
FUTBOLCULARDA DELE ALLİ GÜNDEMİN ZİRVESİNDE
Futbolcu açısından yapılan değerlendirmede Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferinin duyurulduğu tweetler en çok etkileşimi aldı.
Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, bu dönemde Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkati çekti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu.
Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.
Beşiktaş'ın bir başka transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'ya "hoş geldin" dediği tweet, en çok etkileşim alan mesajlar arasına girdi.
Galatasaray'ın transfer sezonunun bitmesine saatler kala ardı ardına açıkladığı transferler de büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.
GALATASARAY, TRANSFERLERİ TWİTTER SPACES'TE DUYURAN İLK FUTBOL KULÜBÜ OLDU
Bu transfer sezonu, Twitter'ın ayırt edici özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı bir dönem oldu.
Galatasaray, yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı Twitter Spaces'ta canlı bir sohbette duyurarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.
Twitter'ın canlı sohbet odası, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 35 dakikalık bir etkinliğe sahne oldu ve 230 binden fazla taraftarın dinlediği odada yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens konuştu.
TRANSFERLERLE İLGİLİ EN ÇOK ATEŞ EMOJİSİ KULLANILDI
Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere bakıldığında ise en çok ateşin kullanıldığı görüldü.
Beşiktaş'ın simgesi olan kartal ve Galatasaray'ın simgesi olan aslan ilk 5 emojide yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde patlama ve alarm emojileri de kullanıldı.
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