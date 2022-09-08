MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı maç izlemek için detaylar merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı Kanaryalar mücadeleyi kazanarak galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Fenerbahçe - Dinamo Kiev canlı yayın detayları...
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın nereden, nasıl izlenir? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avcupa Ligi grup mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Jorge Jesus yönetiminde karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe ilk mücadelesinden üç puanla ayrılmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash
FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü.
Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.
Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.
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