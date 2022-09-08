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Beşiktaş Fenerbahçe'nin istediği Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Beşiktaş Fenerbahçe’nin istediği Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna kattı

SON DAKİKA SPOR HABERİ! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi. Kartal, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti. Peki, Tayyip Talha Sanuç transferinin detayları neler? İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı.

Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE İSTEDİ KARTAL KAPTI!

Bu transferle ilgili olarak Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü.

Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Hatta sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere bu futbolcunun saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini bildirmişti.

Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

GÖZLER İMZA TÖRENİNDE

Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.

Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı! Detayları Murat Sancak duyurdu | VİDEO İZLE

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