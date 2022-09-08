Beşiktaş Fenerbahçe'nin istediği Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı
SON DAKİKA SPOR HABERİ! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi. Kartal, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti. Peki, Tayyip Talha Sanuç transferinin detayları neler? İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübü, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı.
Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE İSTEDİ KARTAL KAPTI!
Bu transferle ilgili olarak Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü.
Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Hatta sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere bu futbolcunun saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini bildirmişti.
Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.
GÖZLER İMZA TÖRENİNDE
Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.
Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı! Detayları Murat Sancak duyurdu | VİDEO İZLE
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı maç izle! FB - Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR...
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
- Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 7 Eylül İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
- iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?