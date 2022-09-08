Beşiktaş Fenerbahçe’nin istediği Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna kattı

Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

GÖZLER İMZA TÖRENİNDE

Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.

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