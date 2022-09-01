Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Hamit Altıntop ölümden döndü | Saldırganlar belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından TFF binasına yönelik silahla 7 el ateş edildi. Kurşunlardan üçü başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda Hamit Altıntop'un ölümden döndüğü belirtilirken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan çok sayıda kulüp yaşanan saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul ise TFF binası önünde yaptığı canlı yayında saldırıda kullanılan silahın uzun namlulu olduğunun iddia edildiğini ifade etti. Gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre saldırıyı düzenleyen zanlı yakalandı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.
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"7 KURŞUN İSABET ETTİ"
TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
"KURŞUNLAR BOŞ BİR ODAYA DÜŞTÜ"
A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, saldırıya ilişkin, "TFF yönetim kurulu toplantısı devam ederken, binanın karşısında bulunan derenin kenarından ateş açıldı. Kurşunlardan biri boş bir odaya isabet etti, diğeri ise boş bir alana düştü." ifadelerini kullandı.
ÖLÜ YA DA YARALI YOK, ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saldırı sonrasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan Ulak, "Mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri yapılıyor. Polis ekipleri çok yönlü çalıştırma başlattı." dedi.
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.
UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI ŞÜPHESİ
A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında yaşanan olayı TFF önünden canlı yayında aktardı.
Saldırı yönetim binasına yapıldı. 7 el ateş sesi duyuldu. Bir yandan tatbikat yapılmaya devam ediliyor. Emniyet güçleri bölgede tedbirleri artırıyor. Saldırının toplantı esnasında olduğu ve mermilerin camları kırarak içeri girdiği belirtildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi saldırı anında yere yatmışlar. Saldırıya ilişkin araştırmalar sürüyor. Saldırının uzun namlulu silahla yapıldığı da iddia ediliyor.
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HAMİT ALTINTOP ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.
TFF binasına yapılan planlı saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altınop saldırının ardından Milliyet'e yaptığı açıklamada "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" dedi.
"EMNİYET TÜM BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKARTACAK"
Konuya ilişkin AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü aktaran Çelik, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Emniyet tüm boyutlarıyla ortaya çıkartacaktır" dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.
SALDIRGAN YAKALANDI
TFF binasına saldırı düzenleyen zanlı yakalandı.
SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan iki zanlının, ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Saldırıyı düzenleyen zanlıların kimlikleri de belli oldu. Şüphelilerin, 56 yaşındaki Cüneyt U. ile 24 yaşındaki Oğuz G. oldukları öğrenildi.
SALDIRGANLAR ALKOLLÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Binaya isabet eden 5 kurşun var zanlı yakalandı. Saldırganlar alkol almış. İki zanlı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
SEYİRCİLERDEN RİCA EDİYORUM...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Menfur saldırıyı yapanların çok kısa bir sürede yakalanmaları önemli. Ligler başlayalı 4 hafta oldu, maalesef bir fanatizm şimdiden başladı. Bütün kulüp başkanlarından, teknik direktörlerden, seyircilerimizden rica ediyorum; her yenilgide, puan kaybında, beraberlikte hakemleri ve federasyonu suçlamayın. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak böyle şeyler çok gelir. Sporu dostluk, kardeşlik olarak görüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ben çok üzgünüz. Allah hiç bin sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı."
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