Son dakika: TFF’nin Riva’daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Hamit Altıntop ölümden döndü | Saldırganlar belli oldu

SALDIRGANLAR ALKOLLÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Binaya isabet eden 5 kurşun var zanlı yakalandı. Saldırganlar alkol almış. İki zanlı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLERDEN RİCA EDİYORUM...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "Menfur saldırıyı yapanların çok kısa bir sürede yakalanmaları önemli. Ligler başlayalı 4 hafta oldu, maalesef bir fanatizm şimdiden başladı. Bütün kulüp başkanlarından, teknik direktörlerden, seyircilerimizden rica ediyorum; her yenilgide, puan kaybında, beraberlikte hakemleri ve federasyonu suçlamayın. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak böyle şeyler çok gelir. Sporu dostluk, kardeşlik olarak görüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ben çok üzgünüz. Allah hiç bin sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkardı."