Trabzonspor Maxi Gomez'in maliyetini KAP'a açıkladı
Trabzonspor Kulübü, Valencia'dan transfer ettiği Maximiliano Gomez'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Buna göre, futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve senede 1 milyon 750 bin euro kazanacağı vurgulandı. Trabzonspor, transfer için İspanyol ekibine 4 taksitle 3 milyon euro ödeyecek.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."
ANLAŞMA 3 YILLIK
Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
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