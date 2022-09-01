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Trabzonspor Maxi Gomez'in maliyetini KAP'a açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Trabzonspor Maxi Gomez’in maliyetini KAP’a açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Valencia'dan transfer ettiği Maximiliano Gomez'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Buna göre, futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve senede 1 milyon 750 bin euro kazanacağı vurgulandı. Trabzonspor, transfer için İspanyol ekibine 4 taksitle 3 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."

ANLAŞMA 3 YILLIK

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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