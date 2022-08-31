Kulüpler Birliği Vakfı Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvurdu
Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun bu sezon için durdurulması ve gelecek sezonlar için durumun tekrar istişare edilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun bu sezon için durdurulması ve gelecek sezonlar için durumun tekrar istişare edilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık.
Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken bir çok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir.
Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz.
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