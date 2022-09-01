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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ilk olarak kendi evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları kapsamında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 8 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati İle 19.45'te karşılaşacak. Maçın canlı yayınlanacağı kanalın bilgileri ise henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ

8 Eylül | Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül | Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim | Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim | AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim | Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım | Dinamo Kiev-Fenerbahçe

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