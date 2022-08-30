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Pelkas'ın transferi kesinleşti: Sheffield maçında sahada olacak

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Pelkas’ın transferi kesinleşti: Sheffield maçında sahada olacak

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Dimitris Pelkas için resmi transfer açıklaması geldi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun Sheffield maçında sahada olacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen ve transfer olacağı söylentileri ayyuka çıkan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın akıbeti belli oldu.

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Adı bir süredir İngiliz ekibi Hull City ile anılan Yunan futbolcu hakkında resmi transfer açıklaması yapıldı.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Yunan futbolcunun Sheffield maçında sahada olacağını ifade etti.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Pelkas, QPR maçını benimle birlikte izleyecek. Sheffield maçında da oynamasını bekliyorum. Bir transfer hedefimiz daha var, o da taraftarlarımıza son sürprizimiz olacak." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE 67 MAÇ

Kiralık olarak Hull City'e gideceği ifade edilen 28 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 67 maçta 13 gol attı 8 de asist yaptı.

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