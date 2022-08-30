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Umut Bozok Trabzonspor'da! Cornelius ile ayrılık sonrası flaş hamle...

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Umut Bozok Trabzonspor’da! Cornelius ile ayrılık sonrası flaş hamle...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da Cornelius ile yollar ayrılırken yerine Umut Bozok transfer edildi. Milli oyuncu yarın 16.15'te Trabzon'da olacak. İşte detaylar...

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