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Dimitris Pelkas Hull City yolcusu! Yıldız oyuncu için 3 milyon sterlin teklif edildi

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Dimitris Pelkas Hull City yolcusu! Yıldız oyuncu için 3 milyon sterlin teklif edildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde forma şansı giderek azalan Dimitris Pelkas ile yollar ayrılacak. Yıldız oyuncu için Hull City 3 milyon sterlin teklif etti.

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