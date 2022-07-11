Doğukan Sinik'in yeni adresi İngiltere! Hull City ile anlaşma tamam
Son dakika haberi...İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.
Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.
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