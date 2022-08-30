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Willian Premier Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Willian Premier Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı

Corinthians ile sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe için de adı geçen eski Chelsea ve Arsenal oyuncusu Willian, Fulham ile anlaştı.

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