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Fransızlardan çarpıcı iddia! Cengiz Ünder'in transfer tekliflerini reddetme nedeni belli oldu: Kebap!

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Fransızlardan çarpıcı iddia! Cengiz Ünder’in transfer tekliflerini reddetme nedeni belli oldu: Kebap!

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen A Milli futbolcu Cengiz Ünder'in, Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddetme nedeni belli oldu. Fransızlar, Ünder'in Fransa'da kebap restoranları açmak istediği ve bu sebeple ülke dışında forma giymeye sıcak bakmadığı iddia etti.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sıkıntılı bir süreç yaşayan ve takımıyla yol ayrımında olan Cengiz Ünder'in kebap restoranları zinciri açmak istemesi sebebiyle Fransa dışından gelen teklifleri kabul etmeyeceği iddia edildi.

İTALYA VE TÜRKİYE'DEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Transfer Chronicles'ın iddiasına göre; Ünder, Galatasaray ile birlikte kendisiyle ilgilenen Atalanta'ya da transfer olmak istemedi.

Kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen milli futbolcunun bu isteğinin altında ise çok ilginç bir sebep yattığı öne sürüldü.

KEBAP RESTORANLARI AÇMAK İSTİYOR

Haberde Cengiz Ünder'in Fransa'da kebap restoranları açmak istediği ve bu sebeple ülke dışında forma giymek istemediği belirtildi.

Galatasaray’dan Cengiz Ünder atağı GALATASARAY'DAN CENGİZ ÜNDER ATAĞI

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