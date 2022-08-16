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Galatasaray'dan Cengiz Ünder atağı! Milli yıldız için sarı kırmızılılar devrede

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Galatasaray’dan Cengiz Ünder atağı! Milli yıldız için sarı kırmızılılar devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Marsilya forması giyen ve teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği milli yıldız Cengiz Ünder için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği milli yıldız Cengiz Ünder için girişimlere başladığı ifade edildi. Marsilya'nın sezon başı satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kabus gibi bir dönemden geçiyor.

Geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de 10 gol 3 asistle kapayan milli futbolcu, takımdaki diğer oyuncular gibi yeni teknik direktör Igor Tudor'la sorunlar yaşıyor.

TUDOR CENGİZİ İSTEMİYOR İDDİASI

Takımın başına Igor Tudor'un gelişi, Cengiz Ünder'in alışık olduğu sistemi adeta yıktı. Klasik düzende sağ kanat olarak oynayan Cengiz, Tudor'un 3-4-2-1'e geçişiyle boşluğa düştü. Cengiz Ünder dün Marsilya'nın Brest ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi.

Ancak milli yıldız sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve ikinci yarıda yerini yeni transfer Alexis Sanchez'e kaptırdı.

OYNAMA ŞANSI İYİCE AZALDI

Fransız basını, son olarak Alexis Sanchez'i transfer eden Marsilya'da Cengiz Ünder için oynama şansının neredeyse kalmadığını duyurdu. Fransızlar, milli futbolcunun takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Galatasaray'ın da Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için girişimlerde bulunma kararı aldığı belirtildi.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği istediği ifade edildi.

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