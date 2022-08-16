Galatasaray’dan Cengiz Ünder atağı! Milli yıldız için sarı kırmızılılar devrede

Galatasaray'ın, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği milli yıldız Cengiz Ünder için girişimlere başladığı ifade edildi. Marsilya'nın sezon başı satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kabus gibi bir dönemden geçiyor.