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Süper Lig'de bir istifa daha! Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Süper Lig’de bir istifa daha! Ankaragücü’nde Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Başkent ekibi sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken, karşılaşma sonrası teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti. İşte detaylar...

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