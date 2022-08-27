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Trabzonspor Galatasaray derbisi | 134. randevu Akyazı'da

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Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Trabzonspor Galatasaray derbisi | 134. randevu Akyazı’da

Trabzonspor Galatasaray derbisi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftsında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da yapacakları maçla birlikte 134. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Lige İstanbulspor ve A. Hatayspor galibiyetleriyle başlayan bordo-mavililer, 3. haftada FT Antalyaspor'a mağlup oldu. İlk 3 haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, 9. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım ise sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 48 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel toplam 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken İstanbul'da oynanan maçı ise Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ise ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda rakibine 61 gol atarken, sarı-kırmızılılar 61 golle yanıt verdi.

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