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Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha! KAP'a bildirildi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Trabzonspor’a Premier Lig’den orta saha! KAP’a bildirildi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Fildişili oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor, Everton'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

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