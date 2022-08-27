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Berat Albayrak'tan güzel jest! 12 öğrenciyi locasında misafir etti

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Berat Albayrak’tan güzel jest! 12 öğrenciyi locasında misafir etti

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak Berat Albayrak, kendisinin gidemediği maçlarda Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki locasını öğrencilere tahsis etti.

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