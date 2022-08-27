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Ballo-Toure kararını değiştirdi

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Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Ballo-Toure kararını değiştirdi

İlk etapta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirilten Fode Ballo-Toure'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şimdi Sarı-Kırmızılıların Milan ile anlaşmaya varmasını beklediği belirtildi.

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