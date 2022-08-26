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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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