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Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Nwakaeme’nin yeni adresi belli oldu

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi transfer ettiğini açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TÜRKİYE'DE 4 YIL FORMA GİYDİ 3 KUPA KAZANDI

Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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