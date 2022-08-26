İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün İstanbul'da saat 15.30'da çekilecek kura çekiminde temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli olacak. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler? Trabzonspor'un UEFA'daki muhtemel rakipleri kim? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme linki...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer alacak.
AVRUPA LİGİNDE DEVAM EDECEKLER
Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i eleyerek gruplara kalma hakkını elde etmişti. Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENER 3. TRABZON 4 TORBADA.
Bugünkü kura çekimine Fenerbahçe 3., Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'u birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Özellikle ilk torbada yer alan Arsenal, Roma, Manchester United ve Lazio grup aşamasının en güçlü takımları olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında 2. torbada da Rennes, PSV, Feyenoord gibi güçlü takımlar var. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 8 Eylül'de start alacak. Organizasyonun finali ise Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.
1. TORBA
Roma
Manchester United
Arsenal
Lazio
Braga
Kızılyıldız
Dinamo Kiev
Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord
PSV Eindhoven
Rennes
Monaco
Real Sociedad
Karabağ
Malmö
Ludogorets
3. TORBA
Sherif
Real Betis
Midtjylland
Bodo / Glimt
Ferencvaros
Union Berlin
Freiburg
Fenerbahçe
4. TORBA
Nantes
Helsinki
Sturm Graz
AEK Larnaca
Omonia
Zürich
Union Saint-Gilloise
Trabzonspor
Kura çekimi ise UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.
KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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