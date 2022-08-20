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Anthony Nwakaeme taraftarı heyecanlandırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2022
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Anthony Nwakaeme taraftarı heyecanlandırdı

Ümraniyespor maçını kazanan Galatasaray'da transfer hareketlilği devam ediyor. Kadroya takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı takım Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Antony Nwakaeme ile görüşüyor. Nwakaeme'ye yakın kaynak transferin bittiğini belirtiyor.

Galatasaray 'dan Antony Nwakaeme bombası. Ümraniyespor'u 1-0'la geçen Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk karşılaşma sonrası 3 transfer yapacaklarının sinyalini vermişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor 'un sözleşme uzatmadığı yıldız kanat oyuncusu Antony Nwakaeme ile görüşme halinde. 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya yakın isimler transferin bittiğini ifade ediyor.

İSTANBUL'DA GALATASARAY MAÇINI İZLEDİ
Antony Nwakaeme bir süredir İstanbul'da Galatasaray ile görüşme halinde. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımın Ümraniyespor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı bir otelin terasında izledi. O anların fotoğraflını Radyogol paylaştı.

NWAKAEME TARAFI "BİTTİ" DİYOR!
Galatasaray kulüp kaynakları transfer görüşmesini doğrularken Fanatik.com.tr'den Yakup Çınar'ın ulaştığı bilgiye göre Nwakaeme'ye en yakın kaynaklar transfer bittiğini, Dursun Özbek'in annesinin vefat etmesi nedeniyle bekletildiğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Ayrıca Anthony Nwakaeme'ye Arabistan'tan teklifler olduğu ancak yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında. Trabzonspor yüksek maaş beklentisi ve Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmemesi nedeniyle Nwakaeme ile sözleşme uzatmamış o bölgeye Trezeguet'i almıştı.

GEÇEN SEZON LİGE DAMGA VURDU
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyon olurken Anthony Nwakaeme 30 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle büyük katkı sağlamıştı.

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