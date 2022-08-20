Anthony Nwakaeme taraftarı heyecanlandırdı

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Ayrıca Anthony Nwakaeme'ye Arabistan'tan teklifler olduğu ancak yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında. Trabzonspor yüksek maaş beklentisi ve Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmemesi nedeniyle Nwakaeme ile sözleşme uzatmamış o bölgeye Trezeguet'i almıştı.

GEÇEN SEZON LİGE DAMGA VURDU

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyon olurken Anthony Nwakaeme 30 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle büyük katkı sağlamıştı.