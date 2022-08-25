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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler: Gruplar belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler: Gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'da çekilen kurayla belli oldu. Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e rakip oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.

DEVLER LİGİ'NDE DEV EŞLEŞMELER

İşte Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B Grubu: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Brugge

C Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen

D Grubu: Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F Grubu: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

G Grubu: Manchester City, Sevilla, Dortmund, Kopenhag

H Grubu: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

GRUP AŞAMASI 6 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, 2 KASIM'DA SONA ERECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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