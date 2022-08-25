Şampiyonlar Ligi’nde dev eşleşmeler: Gruplar belli oldu

GRUP AŞAMASI 6 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, 2 KASIM'DA SONA ERECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.