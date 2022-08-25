Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...

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Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izlemek için detaylar merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i ağırlıyor. Jorge Jesus ve öğrencileri avantajlı skoru yakalayarak gruplara kalmak istiyor. Taraftarlar ise maçı takip etmek için yayın detaylarını sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izlemek için detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Jesus Gil Manzano yönetecek. Eşleşmenin ilk karşılaşmasını temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı galibiyet yetiyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın nereden izlenir?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasını 2-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, galibiyetin yanında berabere kalması veya 1 farklı mağlup olması durumunda da tur atlayan taraf ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan taraf olacak.
Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. 3 ve üstü farklı galibiyetler durumunda ise tur atlayan taraf Austria Wien olacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumelio, De Graça, Braundöder, Fischer, Holland, Grüber, Fitz
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