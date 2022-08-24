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Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takımlar belli oldu

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Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) grup aşamasına yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı diğer altı takım, son 3 kontenjan için bugün sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) grup aşamasına yükseldi.

BENFICA ZORLANMADI

Benfica, ilk maçta 2-0 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde de 3-0 üstünlük kurarak adını gruplara yazdırdı.

İSRAİL EKİBİ SÜRPRİZE İMZA ATTI

Günün diğer karşılaşmasında ise Maccabi Haifa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rakibini evinde 3-2 yenen İsrail temsilcisi gruplarda mücadele etme hakkı yakaladı.

AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ SONUNU GETİREMEDİ

Play-off turunun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını evinde 2-1 yenen Viktoria Plzen, gruplara kalan bir başka takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

DİĞER MAÇLAR BUGÜN

Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer aldığı diğer altı takım, son 3 kontenjan için bugün sahaya çıkacak.

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