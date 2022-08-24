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Trabzonspor taraftarından Kopenhag'a gece yarısı hoş geldiniz partisi! Dev misilleme ile gece boyu otel önünü inlettiler

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Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Trabzonspor taraftarından Kopenhag’a gece yarısı hoş geldiniz partisi! Dev misilleme ile gece boyu otel önünü inlettiler

Trabzonspor bu akşam evinde Danimarka'nın FC Kopenhag takımı ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçından mutlak galibiyetle ayrılması gereken temsilcimiz adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor. Trabzonspor'un Kopenhag'ta oynanan ilk maçta konakladığı otel önünde gece saatlerinde havai fişek patlatan Kopenhag taraftarına bordo mavili taraftarlardan misilleme geldi. Trabzon'da Kopenhag takımının konakladığı otel önünde gece boyu havai fişek atılırken Trabzonspor'a yönelik tezahüratlar yapıldı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Danimarka'nın FC Kopenhag takımı Trabzon'a geldi.

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Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı karşılaşmadan bir gece önce Trabzonspor'un kampa girdiği otel önünde gece boyunca havai fişek patlatan Kopenhag taraftarlarına misilleme geldi.

Gece saatlerinde otel önünde toplanmaya başlayan bordo mavili taraftarlar otel önünde havai fişekler patlatırken, marşlarla sokakları inletti.

MAÇ SAAT 22'DE

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

362 MİLYON TL GELİR

Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa, ufak çaplı bir servetin sahibi olacak. Bordo-Mavililer, ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro'yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Yayın ve kat sayı geliriyle birlikte bu rakam 20 milyon Euro'yu (362 milyon TL) bulacak. Bunun yanı sıra Fırtına, grupta kazandığı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 930 bin Euro kazanacak. Eğer temsilcimiz grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi başarırsa, 9.6 milyon Euro daha alacak.

ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK KRİTİK

UEFA sıralamasında Türkiye 20. sıraya gerilemişti. Bu nedenle artık Şampiyonlar Ligi'ne tek takım göndereceğiz. Üstelik şampiyonumuz direkt gruplardan başlamak yerine ön eleme turları oynayacak. Bu sezon toplayacağımız puanlar son derece kritik. Takımlarımız şu ana kadar 1900 puan kazandı. Fırtına eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa tam 4000 bonus puanı hanemize yazdıracak. Avrupa arenasına 5 takımla giriş yapsak da Konyaspor 'un elenmesiyle şu anda 4 takımımız kalmış durumda.

Fırtına turu Trabzon’a bıraktı

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