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Canlı | Kopenhag - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Canlı | Kopenhag - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 4. hafta ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Trabzonspor'da Hamsik ve Visca sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte temsilcimizin muhtemel 11'i... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Danimarka temsilcisi Copenhagen ile karşılaşacak.

Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Corneilus

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VISCA VE HAMSIK KADRODA YOK

Temsilcimizde, son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag'a götürülmedi. Ayrıca bu sezon kadroda düşünülmeyen ve adı Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Andres Trondsen de Trabzon'da kaldı. Bordo-Mavililer, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda yaptıktan sonra kampa girdi.

TRABZONSPOR KAFİLESİ

Kaleciler: Uğurcan Çakın, Muhammet Taha, Kağan Moradaoğlu

Savunma: Jens Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altınkardeş, Eren Elmalı

Orta saha: Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Anostosios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür

Hücum: Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Koussi, Djaniny, Emrehan Gedikli, Cornelius

KOPENHAG'DA ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag'da takımla çalışmalara başlayan Boilesen'in ise bugün ilk 11'de yer alması bekleniyor.

35 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR

Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına'yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.

AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

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