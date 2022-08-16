Canlı | Kopenhag - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 4. hafta ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Trabzonspor'da Hamsik ve Visca sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte temsilcimizin muhtemel 11'i... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Danimarka temsilcisi Copenhagen ile karşılaşacak.
Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.
KOPENHAG - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Corneilus
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
VISCA VE HAMSIK KADRODA YOK
Temsilcimizde, son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag'a götürülmedi. Ayrıca bu sezon kadroda düşünülmeyen ve adı Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Andres Trondsen de Trabzon'da kaldı. Bordo-Mavililer, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda yaptıktan sonra kampa girdi.
TRABZONSPOR KAFİLESİ
Kaleciler: Uğurcan Çakın, Muhammet Taha, Kağan Moradaoğlu
Savunma: Jens Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altınkardeş, Eren Elmalı
Orta saha: Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Anostosios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür
Hücum: Trezeguet, Yusuf Erdoğan, Koussi, Djaniny, Emrehan Gedikli, Cornelius
KOPENHAG'DA ÇOK SAYIDA EKSİK VAR
Danimarka temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Kaleciler Ryan ve Grbara, stoper Boilesen, sağ bek Ankersen ve kanat oyuncusu Singh sakatlıkları nedeniyle 3-1 kaybedilen Randers maçında oynamamıştı. Eksik listesine, bu karşılaşmada sakatlanan stoper Khocholava ile hücum oyuncusu Daramy de eklendi. Bu ikilinin durumu maç saatinde belli olacak. Kopenag'da takımla çalışmalara başlayan Boilesen'in ise bugün ilk 11'de yer alması bekleniyor.
35 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Kopenhag taraftarları, bu akşamki maça yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada 26 binden fazla bilet satıldığı belirtildi. İlginin devam ettiği, 38 bin kişilik Parken Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyirci olması beklendiği kaydedildi. Bu arada gurbetçilerimiz de Fırtına'yı bu kritik maçta yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için ayrılan 2 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği duyuruldu.
AVCI: "BU TUR KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'"
Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi?
- Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
- 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...
- Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum
- DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!
- AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!
- KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!
- Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi
- e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?