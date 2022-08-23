Burak Yılmaz Fortuna Sittard'ın teknik direktörü oldu! Kötü gidişata dur demek adına hamle
Milli yıldız Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard ligin başında üç maçta sıfır çekti. Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrılırken takımın başına yeni teknik direktör gelene kadar Burak Yılmaz geçti. Sittard'ın bugünkü antremanında takımın başına Burak Yılmaz yer aldı.
Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrası Hollanda ekibinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Lille ile yollarını ayırmasının ardından Fortuna ile anlaşan ve 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz, bugünkü antrenmanda takımı yöneten isim oldu.
Hollanda basını, 37 yaşındaki golcünün sorumluluk alarak antrenmanların devam etmesini sağladığını aktarırken henüz diploması bulunmayan tecrübeli ismin ilerleyen dönemde antrenör olacağını hatırlattı.
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