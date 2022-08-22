Ajax'tan Trabzonspor'a Naci Ünüvar için flaş şart! Şampiyonlar Ligi kritik
Hollanda Ligi ekibi Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı kadrosuna katmak için çaba gösteren Trabzonspor'a bir şart daha geldi. Hollanda ekibi, Naci Ünüvar’ın kiralanmasına, Devler Ligi’ne katılım şartıyla onay verdiğini öne sürdü.
Bordo-Mavililer, bir süredir Ajax'ın Türk asıllı yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Ahmetcan Kaplan'ın satışı sırasında Kırmızı - Beyazlılar ile kurulan yakın ilişki, bu transferde yönetimin elini güçlendirdi. Ancak Hollanda basını, Naci konusunda önemli bir iddia ortaya attı.
Buna göre Naci'nin kiralanması için tek şart sezon boyunca belli sayıda maça çıkması olmayacak.
Ajax'ın, Trabzonspor 'un Kopenhag engelini geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmasını da şart koştuğu iddia edildi. Hollanda temsilcisinin, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun Devler Ligi tecrübesi kazanmasını istediği belirtildi.
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