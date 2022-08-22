Ajax’tan Trabzonspor’a Naci Ünüvar için flaş şart! Şampiyonlar Ligi kritik

Bordo-Mavililer, bir süredir Ajax'ın Türk asıllı yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Ahmetcan Kaplan'ın satışı sırasında Kırmızı - Beyazlılar ile kurulan yakın ilişki, bu transferde yönetimin elini güçlendirdi. Ancak Hollanda basını, Naci konusunda önemli bir iddia ortaya attı.