Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde! Rakip Kopenhag
Türkiye'yi Trabzonspor'un temsil edeceği Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları yarın akşam başlıyor. Karadeniz Fırtınası Danimarka'da Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Play-off turu ilk maçları programı şöyle:
SALI
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
ÇARŞAMBA
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
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