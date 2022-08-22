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İstanbulspor - Konyaspor (CANLI SKOR) İstanbulspor ilk puanını almak istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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İstanbulspor - Konyaspor CANLI SKOR İstanbulspor ilk puanını almak istiyor

İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor ligin 3.haftasında Konyaspor'u konuk edecek. İlk iki maçından golsüz ayrılan Konyaspor bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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