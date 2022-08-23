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Galatasaray Nwakaeme'yi bitiriyor! İşte sözleşme süresi ve maaşı

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Galatasaray Nwakaeme’yi bitiriyor! İşte sözleşme süresi ve maaşı

Kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon öncesi Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme için devreye girerken başarılı oyuncu için seneliği 1.1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu.

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