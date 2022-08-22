Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeledeyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz. İşte günün en merak edilen maçının muhtemel ilk 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve BeINSports'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.
Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.
İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
ADANA DEMİRSPOR 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR
Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.
Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...
- YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...
- EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...
- Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?