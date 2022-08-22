22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeledeyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz. İşte günün en merak edilen maçının muhtemel ilk 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve BeINSports'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

ADANA DEMİRSPOR 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA