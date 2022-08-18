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Beşiktaş'la anlaşan Dele Alli Everton antrenmanında

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Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Beşiktaş’la anlaşan Dele Alli Everton antrenmanında

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dele Alli, Everton ile antrenmana çıktı. Beşiktaş'ın bu transfer için Everton'a kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenilmişti

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