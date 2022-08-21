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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Antalyaspor maçı sonrası konuştu: Biraz saygı istiyorum

SPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Antalyaspor maçı sonrası konuştu: Biraz saygı istiyorum

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı açıklamada "Oyunun karşılığı olmayan bir şeyle buradan ayrılıyoruz. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı. Olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyorum. O anlamda biraz saygı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya'nın sahasında oynanan mücadele 5-2'lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabaka sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.


"BİRAZ SAYGI LÜTFEN"

"Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol artık bir organizasyon oyunu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil"

"Futbol böyle hikayeleri olduğu için güzel. Antalyaspor'u tebrik edeceğiz. Bizim için yoğun trafik devam ediyor. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı. Olumsuzlukları hak etmediğimiz düşünüyorum. Biraz saygı lütfen"

"İlk yarı dengeli, ne rakipte ne bizde olan bir oyun vardı. Devre biterken farkı 1'e indirdik. İkinci yarı formasyon değişikliklerle maçı kendimize çevirdik. Dışardan bakınca 'kazandık' diyebileceğimiz bir oyun vardı. Bugün bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum"

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