CANLI | Başakşehir - Royal Antwerp maçı izle! İşte ilk 11'ler (Başakşehir Royal Antwerp hangi kanalda canlı?)
Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i sahasında ağırlıyor. Peki, Başakşehir Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın 11'lerinde kimler var? İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i sahasında ağırlıyor.
Maccabi Netanya ve Breidablik'i eleyerek play-offa yükselmeyi başaran Başakşehir, bu kez de Royal Antwerp'i geçmek istiyor.
Peki, Başakşehir Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın 11'lerinde kimler var? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR - ROYAL ANTWERP HANGİ KANALDA CANLI?
Başakşehir Royal Antwerp maçı bu akşam (18 Ağustos 2022 Perşembe) saat 20:45'de başlayacak.
Başakşehir Royal Antwerp maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR ROYAL ANTWERP RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Royal Antwerp Başakşehir rövanş maçı ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.
BAŞAKŞEHİR ROYAL ANTWERP İLK 11'LER
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Antwerp maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)
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