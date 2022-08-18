CANLI | Başakşehir - Royal Antwerp maçı izle! İşte ilk 11'ler (Başakşehir Royal Antwerp hangi kanalda canlı?)

Maccabi Netanya ve Breidablik'i eleyerek play-offa yükselmeyi başaran Başakşehir, bu kez de Royal Antwerp'i geçmek istiyor.

Peki, Başakşehir Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın 11'lerinde kimler var? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - ROYAL ANTWERP HANGİ KANALDA CANLI?

Başakşehir Royal Antwerp maçı bu akşam (18 Ağustos 2022 Perşembe) saat 20:45'de başlayacak.